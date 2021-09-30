تمكنت الجهات الأمنية م الرياض: القبض على 3 يمنيين سلبوا مقتنيات شاب تحت تهديد السـلاح (فيديو) ن تحديد هويات 3 يمنيين سلبوا مقتنيات أحد المارة بمدينة الرياض تحت تهديد السلاح الأبيض.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة سلب تمثلت في تعدي 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية على أحد المارة بأحد أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السـلاح الأبيض، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم.
وأضاف أن المقبوض عليهم مخالفون لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، مؤكداً أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.