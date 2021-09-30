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أخبار المناطق > بالفيديو.. نزيلات سجن المباحث بالقصيم يشاركن في تجهيز احتفالات اليوم الوطني
30/09/2021   6:57 ص

بالفيديو.. نزيلات سجن المباحث بالقصيم يشاركن في تجهيز احتفالات اليوم الوطني

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شاركت نزيلات سجن المباحث العامة في مدينة بريدة بالقصيم، في تجهيز وإعداد احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 91 مع النزلاء.

وأظهر تقرير تليفزيوني بثته قناة “الإخبارية”، أمس (الأربعاء)، لقطات من مشاركة النزيلات في الاحتفال باليوم الوطني، حيث شارك عدد منهن بإلقاء كلمات عن حب الوطن.

فيما شارك عدد من نزلاء سجن المباحث العامة في الاحتفال باليوم الوطني، وذلك عبر إلقاء قصائد شعرية وتقديم فقرات غنائية ورسم صورة الملك عبد العزيز بتقنية الرسم الحر.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. نزيلات سجن المباحث بالقصيم يشاركن في تجهيز احتفالات اليوم الوطني

أخبار المناطق
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