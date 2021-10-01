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اخبار رياضية > بالفيديو.. “مسلي” يُعلن موعد الإعلان عن المدرب الجديد للنصر
01/10/2021   7:01 ص

بالفيديو.. “مسلي” يُعلن موعد الإعلان عن المدرب الجديد للنصر

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أكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أن الإعلان عن المدرب الجديد للفريق سيكون خلال الساعات المقبلة.

وقال آل معمر خلال مقطع فيديو نشر عبر الحساب الرسمي للنصر عبر “تويتر”:” ألف مبروك الفوز على أبها وحصد الثلاث نقاط، تستاهلون وأشكر اللاعبين والجماهير على دعمهم الدائم للفريق والقادم افضل”.

وأضاف: “بالنسبة للمدرب والأسئلة الكثيرة التي تأتي بخصوصه بإذن الله سيكون الإعلان خلال فترة من 24 إلى 48 ساعة عبر الحساب الرسمي للنادي”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن فريق النصر حقق الفوز على نظيره أبها، مساء الخميس، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بالفيديو.. “مسلي” يُعلن موعد الإعلان عن المدرب الجديد للنصر

اخبار رياضية
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