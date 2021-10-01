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أخبار المناطق > “شرطة مكة” تقبض على مواطن و4 مقيمين سلبوا منازل عمالة منتحلين صفة رجال أمن
01/10/2021   7:01 ص

“شرطة مكة” تقبض على مواطن و4 مقيمين سلبوا منازل عمالة منتحلين صفة رجال أمن

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن و4 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن، وقاموا بالدخول لسكن العمالة وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السـلاح الأبيض.  

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على المتهمين، مبيناً أن أعمارهم بين العقد الثالث والخامس من العمر.  

وأضاف المتحدث أن المتهمين بينهم مواطن بالإضافة لـ 3 مقيمين من الجنسية التركية ومقيم من الجنسية الفلسطينية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

“شرطة مكة” تقبض على مواطن و4 مقيمين سلبوا منازل عمالة منتحلين صفة رجال أمن

أخبار المناطق
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