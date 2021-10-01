النيابة: لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراق المختومة والمغلفة خلال تفتيش المساكن

أكدت النيابة العامة، اليوم (الخميس)، أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراق المختومة أو المغلفة خلال تفتيش المساكن.
وأوضحت أن الأوراق المختومة والمغلفة التي يعثر عليها رجل الضبط الجنائي أثناء تفتيش المساكن، تحظى بحمايتها من فض مغلقها، وفقا للمادة 49 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا وجد في مسكن المتهم أوراقًا مختومة أو مغلفة بأي طريقة فلا يجوز أن يفضها وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش، إلى جانب تحريزها وبعثها للمحقق -عضو النيابة العامة المختص- لتقرير ما يلزم بشأنها نظاماً. وفق “أخبار 24”.