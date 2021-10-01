فيديو نادر للملكين فهد وسلمان في رحلة برية

نشر حساب فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، مقطع فيديو للملك فهد خلال رحلة برية للمقناص.
وصاحب الملك فهد في رحلته البرية، الملك سلمان بن عبدالعزيز “أمير الرياض حينها”، وعدد من الأمراء، منهم الأمير عبدالعزيز بن فهد.
وجلس الملك فهد بصحبة الأمراء داخل خيمة كبيرة، وظل يداعب أحد الصقور بعفوية.
#الملك_فهد رحمه الله في رحلة برية للمقناص يصحبه عدد من الأمراء: #الملك_سلمان، أمير الرياض حينها، والأمير عبدالعزيز بن فهد، ويظهر التواضع والعفوية والأصالة والعروبة في شخصية “الفهد”. pic.twitter.com/RCdZu02455
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) September 30, 2021
وفق “أخبار 24”.