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أخبار محلية > فيديو نادر للملكين فهد وسلمان في رحلة برية
01/10/2021   7:00 ص

فيديو نادر للملكين فهد وسلمان في رحلة برية

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نشر حساب فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، مقطع فيديو للملك فهد خلال رحلة برية للمقناص.

وصاحب الملك فهد في رحلته البرية، الملك سلمان بن عبدالعزيز “أمير الرياض حينها”، وعدد من الأمراء، منهم الأمير عبدالعزيز بن فهد.

وجلس الملك فهد بصحبة الأمراء داخل خيمة كبيرة، وظل يداعب أحد الصقور بعفوية.

وفق “أخبار 24”.

فيديو نادر للملكين فهد وسلمان في رحلة برية

أخبار محلية
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