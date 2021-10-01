في يومهم العالمي.. تعرّف على الخدمات التي تقدمها المملكة لكبار السن؟

تحتفل منظمة الأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، باليوم العالمي لكبار السن أو ما يُعرف بـ”اليوم العالمي للمسنين”، لرفع الوعي بالمشاكل التي تواجههم في مختلف المجتمعات حول العالم.
ووافق يوم 1 أكتوبر عام 1991م أول احتفالات المنظمة باليوم العالمي لكبار السن، بهدف رعاية تلك الفئة من حيث تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية، وتوفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجاتهم، وتدريب الموظفين في مجال رعاية كبار السن، وحثّ المنظمات غير الحكومية والأسر على تقديم الدعم لهم.
ومحلياً، تقدّم المملكة أكثر من 42 خدمة رئيسية لكبار السن، وتشمل 15 خدمة طبية وصحية، و14 خدمة اجتماعية، و3 خدمات تعليمية وتدريبية، و10 خدمات مكانية ولوجستية، والتي تشارك بها 319 جهة تضم 257 جهة حكومية، 16 جهة خاصة، 46 جهة غير ربحية.
الخدمات الصحية
توفّر المملكة 15 خدمة طبية وصحية مخصصة لكبار السن موزعة على جميع المناطق والمحافظات والمدن، وتشمل خدمات علاجية ونفسية وتوعوية، وخدمة الرعاية المنزلية، وخدمة عيادة كبار السن، وبرنامج رعاية المسنين، وعيادة طب الشيخوخة، وعيادة الأمراض المزمنة.
كما تضم تلك الخدمات برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل العلاجي، والإقامة طويلة الأجل، وتوفير أجهزة طبية، والعيادات المتنقلة، وبرنامج مكاتب المساندة، وبطاقة تسهيل مواعيد المستشفيات، وتخصيص الدور الأرضي لعيادات كبار السن، وبطاقة خصومات على الخدمات الطبية، وخدمات الكشف على كبار السن في السيارة.
الخدمات الاجتماعية
كما تقدّم المملكة لفئة كبار السن 14 خدمة اجتماعية، وتشمل خدمة كتابات العدل المتنقلة (اقتضاء)، وخدمة (تقدير) المقدمة من الأحوال المدنية، وخدمة (واجبنا) المقدمة من أمانة مكة المكرمة وجدة، وخدمة المستفيد من مقره، إلى جانب تسهيل إجراءات ومعاملات كبار السن ومساعدتهم، وفعاليات وأنشطة ترفيهية اجتماعية.
وتتضمّن الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة العمرية تثقيف المرضى بالخدمات الحكومية الإلكترونية، وصيانة الكراسي المتحركة، وبرامج الحج والعمرة، والمساعدة في تنقُّل كبار السن والمعاقين، وتقديم دعم مادي وعيني لهم، إلى جانب توفير خصومات لكبار السن وذوي الإعاقة، وبطاقة دخول بيوت الشباب، وتوفير سكن.
الخدمات المكانية واللوجستية
وتضم 10 خدمات تقدّمها المملكة لفئة كبار السن موزعة على مختلف المناطق، تشمل توفير مواقف سيارات خاصة، وأماكن جلوس مخصصة، وشباك أو كاونتر أو مكتب مخصص لهم، وممرات أو مسارات أو مدخل خاص بكبار السن وذوي الإعاقة.
كما تتضمّن تلك الخدمات أيضاً توفير كراسي متحركة، ودورات مياه مجهزة، ومرافق رياضية خاصة، وتخصيص مصاعد ومساكات على الدرج، ورافعات طبية مخصصة لكبار السن في المطارات، وبرنامج أنا في خدمتك.
الخدمات التعليمية والتدريبية
بينما تهتم الجهات المعنية بالمملكة بتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج التعليمية والتدريبية المخصصة لكبار السن، بهدف إعادة تأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع السعودي، وتشمل 3 خدمات، وهي برنامج محو الأمية، وبرنامج التدريب التقني والمهني، وخدمة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم.
وفق “أخبار 24”.