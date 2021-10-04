دعت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، أصحاب السجلات التجارية المنتهية للشركات والمؤسسات إلى تصحيح أوضاع سجلات منشآتهم التجارية أو شطب السجل في حال التوقف عن مزاولة النشاط التجاري المرخص لهم.
وبينت الوزارة آلية الاستعلام عن السجلات التجارية من خلال رقم أو اسم السجل عبر الرابط هنـــا، ومن ثم تحديث حالة السجل وتجديده أو شطبه، لافتة إلى أنها تقدم خدمة الاستعلام عن السجل عبر الرقم الموحد 1900.
وأوضحت أن آليات شطب السجلات التجارية الرئيسية أو الفرعية تتم بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة ، حيث يشترط للشطب عدم وجود عمالة على السجل، وألا يكون السجل رئيسياً ولديه فروع، وألا يكون مرتبطاً بترخيص، بالإضافة لعدم وجود التزامات على المنشأة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لتسهيل إجراءات ممارسة النشاط التجاري إلكترونياً وتيسير خدماتها لقطاع الأعمال.