نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بدأها “تويتر”.. حفلة تندر بين تطبيقات التواصل وشركات عالمية بعد توقف “فيسبوك”
04/10/2021   10:21 م

بدأها “تويتر”.. حفلة تندر بين تطبيقات التواصل وشركات عالمية بعد توقف “فيسبوك”

+ = -
937

شارك عدد من مواقع التواصل والعلامات التجارية الشهيرة، في حفلة تندر عبر حساباتها على موقع التغريد القصير “تويتر”، وذلك على خلفية تعطل موقع “فيسبوك” وتطبيقاته “إنستجرام” و”واتساب”.

وبدأ “تويتر” حفلة التندر بتغريدة “مرحبًا بالجميع حرفيًا”، في إشارة إلى كونه الوجهة الجاذبة لكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعطل فيسبوك وتطبيقاته، ليرد عليه حساب “ماكدونالدز” بتغريدة “ماذا أحضر لك”، وهو ما قابله “تويتر” بطلب 59.6 مليون قطعة ناجتس لمتابعيه.

ولم تمنع الأعطال “إنستجرام” و”واتساب” من المشاركة في الحفلة، حيث رد على تغريدة “تويتر”، حيث قال مازحًا: “مرحبًا ونتمنى يوم اثنين سعيد”، فيما اكتفى “واتساب” بتغريدة “مرحبا”. وفق “أخبار 24”.

بدأها “تويتر”.. حفلة تندر بين تطبيقات التواصل وشركات عالمية بعد توقف “فيسبوك”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885177846.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.