بدأها “تويتر”.. حفلة تندر بين تطبيقات التواصل وشركات عالمية بعد توقف “فيسبوك”

شارك عدد من مواقع التواصل والعلامات التجارية الشهيرة، في حفلة تندر عبر حساباتها على موقع التغريد القصير “تويتر”، وذلك على خلفية تعطل موقع “فيسبوك” وتطبيقاته “إنستجرام” و”واتساب”.
وبدأ “تويتر” حفلة التندر بتغريدة “مرحبًا بالجميع حرفيًا”، في إشارة إلى كونه الوجهة الجاذبة لكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعطل فيسبوك وتطبيقاته، ليرد عليه حساب “ماكدونالدز” بتغريدة “ماذا أحضر لك”، وهو ما قابله “تويتر” بطلب 59.6 مليون قطعة ناجتس لمتابعيه.
ولم تمنع الأعطال “إنستجرام” و”واتساب” من المشاركة في الحفلة، حيث رد على تغريدة “تويتر”، حيث قال مازحًا: “مرحبًا ونتمنى يوم اثنين سعيد”، فيما اكتفى “واتساب” بتغريدة “مرحبا”. وفق “أخبار 24”.