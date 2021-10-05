بالفيديو.. “التعليم” تهنئ المعلمين والمعلمات بيومهم العالمي بأغنية خاصة

هنأت وزارة التعليم منسوبيها من المعلمين والمعلمات بمناسبة حلول اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الاحتفال به 5 أكتوبر من كل عام.
وحرصت الوزارة على التعبير عن امتنانها لجهود المعلمين والمعلمات على طريقتها الخاصة، وذلك بطرح أغنية تقديرا لجهودهم، مؤكدة أن المعلمين هم بناة النفوس والعقول وصانعو المستقبل.
يذكر أن وزارة التعليم احتفت باليوم العالمي للمعلم تحت شعار “المعلّم قلب التعليم النابض”، كما ستنظم اليوم احتفالية خاصة لهم بمقر الوزارة بالرياض؛ وسيتم خلالها تكريم عدد من المعلمين والمعلمات مِمَنْ صنعوا قصصاً للنجاح والتميّز خلال جائحة كورونا. وفق “أخبار 24”.
كما ستتضمن احتفالية الوزارة بهذا اليوم تفعيل مشاركات الطلبة ومعلميهم في الفصول الافتراضية؛ للتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة، وتنظيم عدد من الأنشطة عن بُعد.
#اليوم_العالمي_للمعلم..
وفاء وتقدير لقلب التعليم النابض..#شكراً_نبض_التعليم pic.twitter.com/5sGb0SqBJA
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 5, 2021