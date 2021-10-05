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05/10/2021   11:31 م

متحدث “الصحة” يوضح مدى إمكانية التخلي عن الكمامة للمحصنين بجرعتين

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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، مدى إمكانية التخلي عن الكمامة للأشخاص الذين تم تحصينهم بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد، خلال مداخلة في برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، أن جائحة كورونا لا تزال مستمرة في العالم، ولذلك يجب الإبقاء على بعض الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة، وذلك لحين نهاية الجائحة في العالم.

وقال العبدالعالي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن التخلي عن الكمامة كأحد اشتراطات الدخول للأماكن العامة لمن تلقوا جرعتين قريبًا، إن التحصين بجرعتين يقلل احتمالات الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة في ظل وجود أفراد لم يتلقوا كامل التحصين، كما شدد على ضرورة الحرص على سلامة الفئات المستثناة من الحصول على لقاح كورونا.

وأجاب على سؤال حول ما إذا كان من الوارد الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، حيث أكد أن المملكة تسير بموجب دراسات وأبحاث علمية، ولذلك أتاحت الجرعة المنشطة لبعض الفئات مثل مرضى زراعة الأعضاء والفشل الكلوي، كما يتم التمهيد لإعطاء الجرعة الثالثة للفئات العمرية أكبر من 60 عامًا ممن تجاوزوا 8 أشهر من وقت الحصول على الجرعة الثانية، مشيرًا إلى إمكانية إضافة فئات جديدة لمتلقي الجرعة الثالثة.

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الصحة” يوضح مدى إمكانية التخلي عن الكمامة للمحصنين بجرعتين

طب وتداوي
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