تعرّف على الأنشطة وما تتضمنه المناطق الـ14 في موسم الرياض

تتجه أنظار محبي الترفيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى موسم الرياض في نسخته الثانية، والذي يفتح أبوابه لاستقبال الزوار في 20 أكتوبر الجاري.
ورفعت النجاحات التي حققها موسم الرياض في نسخته الأولى من سقف التوقعات الخاصة بفعاليات ومحافل الموسم الجديد، وهو ما تهدف النسخة الجديدة لتحقيقه الأسابيع المقبلة.
نستعرض هنا كافة مناطق موسم الرياض والفعاليات التي من المنتظر أن تشهدها.
المنطقة الأولى: بوليفارد رياض سيتي
تضم منطقة “بوليفارد رياض سيتي” العديد من المواقع الترفيهية، منها ممشى بطول 3 كيلومترات و9 استوديوهات عالمية، و4 مسارح، وأرينا عالمية متعددة الاستخدامات وصالة تزلج، ومنطقة مخصصة للأطفال تحتوي على 500 لعبة إلكترونية، بالإضافة إلى ملعب جولف و12 ملعب بادل تنس، وحلبة للسيارات الكهربائية، وأكبر سينما في المملكة، و8 آلاف متر مربع من الشاشات الإلكترونية، وأكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر.
وتتضمن تجربة الزائرين، التي ستبدأ من 12 ظهرًا وحتى 4 صباحًا، العديد من الأنشطة المتنوعة، ما بين العروض الترفيهية والألعاب والتسوق والعروض الموسيقية الحية وغيرها. وفق “أخبار 24”.
مواقع ” بوليفارد رياض سيتي”
“جاردن”
من أهم مواقع المنطقة، وتتميز بمعلم مائي مزين بواحة الأشجار الخلابة، كما تحتوي على 27 مطعمًا عالميًا ومحليًا.
النافورة
تقدم النافورة الراقصة عرضًا مختلفًا كل ساعة، بالتماشي مع إضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتناغم مع عرض النافورة.
موسيقى
يوفر موقع “موسيقى” أجواءً طربية، تتمثل في مقاهٍ موسيقية وحفلات غنائية حية، كما أنه يوفر دورات موسيقية في أكاديمية “مرواس” من مختصين كبار، بالإضافة إلى إمكانية استكشاف الآلات المختلفة في المتاجر الموسيقية المتنوعة.
مسارح البوليفارد
بالإضافة إلى ما تقدمه من أجواء طربية للزوار، فهناك مسرحان رئيسيان، هما مسرح الفنان محمد عبده للحفلات الخليجية، الذي يتسع لـ18 ألف شخص، ومسرح الفنان أبو بكر سالم للحفلات العربية، ويتسع لأكثر من 7 آلاف شخص.
بوليفارد سكوير
يوفر موقع “سكوير” مجموعة من الشاشات العملاقة بمساحة 8 آلاف متر مربع وعلى ارتفاع 30 مترًا، كما يحتوي على مجموعة من المتاجر والمطاعم المحلية والعالمية.
تروكاديرو
يُعد واحدا من أهم المواقع في المنطقة، خاصة أنه يضم أكثر من 500 لعبة إلكترونية وألعاب الفيديو، تلبي كافة الأذواق، كما يضم مجموعة من المطاعم والمتاجر المشهورة.
أفالانش
يمثل موقع “أفالانش” مدينة ثلجية كاملة، وهو ما يوفر للزوار تجارب مفعمة بالحماس في التزلج، خاصة مع وجود أكبر “زحليقة” جليدية بالعالم.
سبورت
يحتوي موقع “سبورت” على كل ما يهم الجمهور الرياضي، بدءًا من المقاهي الرياضية ومحلات الأندية وصولًا للشاشات الخاصة بالمباريات.
ستوديو
يضم موقع “ستوديو” أكاديمية رامز الخاصة ببرنامج المقالب للفنان المصري رامز جلال، وستوديو لقناة “mbc”، بالإضافة إلى العديد من العروض والمطاعم.
المنطقة الثانية: المربع
توفر منطقة المربع تجربة ساحرة ومختلفة، خاصة في ظل امتلاكها مطاعم عالمية تلبي جميع الأذواق المختلفة، منها مطعم إيطالي وأرجنتيني وفرنسي وياباني، بالإضافة إلى صالة خاصة لتقديم أفخر أنواع السيجار الكوبي.
المنطقة الثالثة: فيا الرياض
صُممت المنطقة على الطراز السلماني، وذلك لتتناغم هويتها المعمارية مع هوية المدينة، كما أنها تحتوي على فندق سانت ريجس العالمي، وعدد من دور السينما لكبار الشخصيات، بالإضافة لخيارات عديدة من المطاعم الراقية تتخصص في المطابخ الهندية والفرنسية والإيطالية والمأكولات البحرية واللحوم اليابانية والمأكولات الآسيوية العصرية والمخبوزات الإيطالية والفرنسية والأرجنتينية ومحلات فطور وقهوة.
وتضم المنطقة أيضًا عددًا من ماركات الأزياء والموضة العالمية، بالإضافة إلى صالة “مانو” العالمية لتقديم السيجار الفخم.
المنطقة الرابعة: العاذرية
تُعد واحدة من المناطق المتميزة في موسم الرياض، خاصة أنها تحتوي على العديد من المطاعم والمقاهي العالمية التي تلبي العديد من الأذواق.
المنطقة الخامسة: ونتر وندرلاند
تمنح المنطقة، التي تبدأ استقبال الزوار من 5 مساءً حتى 12 صباحًا، الزوار تجربة فريدة من نوعها، خاصة أنها تضم 52 لعبة تناسب الكبير والصغير، مع عدد من المناطق مثل سكاي لووب ومنطقة غابة الثلج ومناطق دريم لاند كارنفال والمهرجان الشتوي ومغامرات الرعب والصندوق السحري وطريق العجائب.
المنطقة السادسة: كومبات فيلد
هي منطقة خاصة لعشاق ألعاب القتال، وتحتوي على ألعاب مميزة كقيادة الدبابات الحربية والرماية بالذخيرة الحية وميادين القتال وتحديات لعبة الهروب.
وتتشكل المنطقة من مواقع مختلفة، مثل منطقة الدبابات الحربية ومنطقة البينت بول و”زيب لاين عاصفة الكثبان” وقرية العصور الوسطى و”وايلد فرونتير” وبارود وقفص الغضب وميادين “iBattle” ومعارض الأسلحة و”تيك زون” و”عشَق وارمي” وخط النار.
المنطقة السابعة: واجهة الرياض
تشمل “واجهة الرياض” العديد من المواقع المتنوعة والمختلفة، مثل معرض “رش” ومعرض المجوهرات الفريدة الذي يضم أكبر ماسات في العالم، ومهرجان الرياض للألعاب 2 “RTF2″، ومعرض الرياض للسيارات، ومعرض “آت هاك”، ومعرض “أنا العربية”، ومعرض الأنيمي السعودي، ومعرض العطور.
المنطقة الثامنة: رياض سفاري
توفر المنطقة العديد من التجارب لزوارها، مثل الرحلات والعروض الترفيهية والمغامرات والمطاعم والمشروبات.
وتبدأ المنطقة استقبال الزوار من 11 صباحًا وحتى 8 مساءً، وتوفر لهم عددًا من التجارب، مثل السفاري عبر السيارات المخصصة لأخذ جولة حول الحيوانات الشرسة والنادرة، ومنطقة مفتوحة لمتابعة الطيور، ومنطقة المزرعة التي تسمح بتفاعل الزوار مع الحيوانات وإطعامهم، و”برج الشجرة” التي توفر فرصة جيدة لالتقاط الصور مع الحيوانات من الأعلى، فضلًا عن المسرح المفتوح الذي تقدم فيه إحدى الفرق الأفريقية عروضًا جديدة، ومنطقة ألعاب مائية.
المنطقة التاسعة: أوايسس
تتألف منطقة “أوايسس” من منطقة التسوق والمنطقة الترفيهية المحتوية على “ميني جولف” ورماية الأسهم، ومنطقة تراث نجد المعاصر، ومنطقة الفنون، ومنطقة “دكة الأوايسس” التي توفر جلسات هادئة للزوار، ومنطقة “مخيم” التي تقدم خدمة المناسبات الخاصة في المخيمات بتكاليف إضافية.
المنطقة العاشرة: ذا جروفز
بها العديد من المواقع الترفيهية والمطاعم والمقاهي.
المنطقة الحادية عشرة: نبض الرياض
تحتوي على عدد من المواقع مثل “ساحة الصفاة” و”قصر المصمك” و”الدحو” و”سوق الزل”.
المنطقة الثانية عشرة: قرية زمان:
تحتوي على عدد من المواقع مثل “الخوض” و”دكاكين” و”إنتل الطيبين” و”الحوش” و”الميدان” و”التكية” و”سينما الطيبين”.
المنطقة الثالثة عشرة: شجرة السلام
تحتوي المنطقة على العديد من العروض الترفيهية ومزرعة خاصة للمزارعين والطهاة لإعداد الأكلات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى نافورة مائية راقصة، وعروض للمواهب السعودية.
المنطقة الرابعة عشرة: خلوها
تضم المنطقة عددًا من المواقع مثل “منطقة الردية” و”معرض الشعر” والمنطقة التفاعلية و”المجلاس” و”الطبخ الحي”.