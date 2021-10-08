بالصور.. محافظ الخرج يلتقي رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي

استقبل محافظ الخرج أ : مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٣/١هـ رئيس مجلس الأعمال السعودي الايرلندي Joseph Lynch والوفد المرافق معه بحضور رئيس غرفة الخرج أ :عماش بن الدفين وعضو مجلس الإدارة أ:عبدالعزيز العالي ورجال الأعمال أ:عبدالله العسكر .
وفي بداية الإستقبال رحب سعادة المحافظ بهم ، وقد تم خلال الإستقبال تبادل الأحاديث الودية عن ما شاهده خلال زيارته للمحافظة لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من البرامج الاقتصادية والتجارية والزراعية ، ومن جانبه عبر رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي عن شكره وتقديره لسعادة محافظ الخرج على حسن الإستقبال و عن سعادته بما شاهده في محافظة الخرج من نمو و تطور .