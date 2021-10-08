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أخبار محلية > ما حكم الحلف بالحرام في كل لحظة؟ الشيخ “المطلق” يُجيب
08/10/2021   11:34 ص

ما حكم الحلف بالحرام في كل لحظة؟ الشيخ “المطلق” يُجيب

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أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن الحلف بالحرام في كل لحظة يعد أمرا محرما شرعا.

وأضاف الشيخ “المطلق”، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أنه لا يجوز للمسلم الاستسهال في الحلف بالحرام والطلاق.

ولفت إلى أن الله سبحانه وتعالى سمى “الطلاق” حدًّا من حدود الله، مستشهدًا على ذلك بقوله تعالى في سورة “الطلاق”: “ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه”. وفق “أخبار 24”.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء أن ظلم النفس يعد معصية، داعيًا من يتعمد الحلف بالحرام والطلاق إلى عدم فعل ذلك، بجانب الاستغفار.

ما حكم الحلف بالحرام في كل لحظة؟ الشيخ “المطلق” يُجيب

أخبار محلية
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