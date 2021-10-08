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أخبار محلية > “آل الشيخ”: طموحنا عالٍ.. ودخل موسم الرياض 2 سيتخطى هذا الرقم
08/10/2021   11:34 ص

“آل الشيخ”: طموحنا عالٍ.. ودخل موسم الرياض 2 سيتخطى هذا الرقم

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توقع رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن يتخطى دخل النسخة الثانية من “موسم الرياض” أكثر من 6 مليارات ريال.

وأوضح أن الدخل المباشر وغير المباشر للنسخة الأولى من “موسم الرياض” وصل إلى 6 مليارات ريال، وسط إنفاق 3.1 مليار، مضيفا أن طموحهم هذا العام عالٍ وبإنفاق أقل، لذا يتوقع أن يتجاوز دخل النسخة الحالية هذا الرقم.

وأبدى ثقته في أن تساهم همة المواطنين في تجاوز هذا الرقم، مؤكدًا أنه تعلم من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن لغة الأرقام هي الأهم.

وفق “أخبار 24”.

“آل الشيخ”: طموحنا عالٍ.. ودخل موسم الرياض 2 سيتخطى هذا الرقم

أخبار محلية
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