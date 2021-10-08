“آل الشيخ”: طموحنا عالٍ.. ودخل موسم الرياض 2 سيتخطى هذا الرقم

توقع رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن يتخطى دخل النسخة الثانية من “موسم الرياض” أكثر من 6 مليارات ريال.
وأوضح أن الدخل المباشر وغير المباشر للنسخة الأولى من “موسم الرياض” وصل إلى 6 مليارات ريال، وسط إنفاق 3.1 مليار، مضيفا أن طموحهم هذا العام عالٍ وبإنفاق أقل، لذا يتوقع أن يتجاوز دخل النسخة الحالية هذا الرقم.
وأبدى ثقته في أن تساهم همة المواطنين في تجاوز هذا الرقم، مؤكدًا أنه تعلم من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن لغة الأرقام هي الأهم.
تعلمت من سيدي الله يحفظه أن لغة الأرقام هي الأهم … في موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليار ريال وسط إنفاق 3.1 مليار. ولأن طموحنا عالي و بإنفاق اقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين 💪🏻🇸🇦❤️
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2021
وفق “أخبار 24”.