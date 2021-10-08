شهد الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، أمس (الخميس)، الحفل الختامي لجائزة قائد القوات الجوية للتميّز في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.
وكرّم الفريق بندر، قائد قاعدة الملك فهد الجوية بدرع الجائزة؛ لحصولها على المركز الأول في دورتها الأولى، وكرم الفائزين بالجوائز الفردية من منسوبي القوات الجوية، والمنتخبات الفائزة بدوري القوات الجوية السابع عشر.
وكان في استقباله بالقاعدة نائب قائد القوات الجوية رئيس لجنة الجائزة اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، وأركانات القائد، وقد تفقد خلال الزيارة الطائرات التي شاركت في العروض الجوية للاحتفال باليوم الوطني (91).
وفق “أخبار 24”.