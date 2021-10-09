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أخبار محلية > “الترفيه” تعلن عن تنظيم مسابقة كبرى بجوائز 70 ألف ريال.. وهذا آخر موعد للتسجيل
09/10/2021   11:19 ص

“الترفيه” تعلن عن تنظيم مسابقة كبرى بجوائز 70 ألف ريال.. وهذا آخر موعد للتسجيل

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كشفت الهيئة العامة للترفيه عن تنظيم أكبر مسابقة كوسبلاي في المملكة بمهرجان RUSH ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضحت اليوم (الجمعة) أن جوائز المسابقة تصل إلى 70 ألف ريال، بينما آخر موعد للتسجيل يوم 13 أكتوبر الجاري.

يُذكر أن كوسبلاي هو نوع من فنون الأداء، حيث يقوم المشاركون بارتداء أزياء شخصية الأنمي ووضع زينتها.

وفق “أخبار 24”.

“الترفيه” تعلن عن تنظيم مسابقة كبرى بجوائز 70 ألف ريال.. وهذا آخر موعد للتسجيل

أخبار محلية
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