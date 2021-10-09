“الترفيه” تعلن عن تنظيم مسابقة كبرى بجوائز 70 ألف ريال.. وهذا آخر موعد للتسجيل

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن تنظيم أكبر مسابقة كوسبلاي في المملكة بمهرجان RUSH ضمن فعاليات موسم الرياض.
وأوضحت اليوم (الجمعة) أن جوائز المسابقة تصل إلى 70 ألف ريال، بينما آخر موعد للتسجيل يوم 13 أكتوبر الجاري.
يُذكر أن كوسبلاي هو نوع من فنون الأداء، حيث يقوم المشاركون بارتداء أزياء شخصية الأنمي ووضع زينتها.
ننتظركم بأكبر مسابقة كوسبلاي في المملكة بمهرجان Rush 😍
بجوائز توصل لـ 70 ألف ريال! 🏆
الحق وسجل الحين قبل 13 أكتوبر 🔥https://t.co/OnvCq94ob3#موسم_الرياض pic.twitter.com/0ODq1Z1uoo
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 8, 2021
وفق “أخبار 24”.