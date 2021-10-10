الأمن العام يستعرض الجهود الأمنية في الحد من الكوارث بمعرض “إكسبو 2020 دبي”

استعرضت مديرية الأمن العام جهودها في الحد من الكوارث والأزمات، وذلك ضمن مشاركة وزارة الداخلية في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في معرض “إكسبو 2020 دبي”.
وقدم مدير شعبة الأمن السياحي بإدارة الضبط الوقائي بشؤون الأمن بالأمن العام في المملكة المقدم الدكتور عبدالله آل ردعان، ورقة عمل تناولت الإجراءات المتخذة للحد من الكوارث، إقليميًا وخارجيًا، ودور المملكة والأمن العام في مجابهتها، بما في ذلك تسخير إمكاناتها وطاقاتها البشرية في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.
وأشار آل ردعان إلى التجارب الناجحة لدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الكوارث والأزمات داخليًا وإقليميًا، ومد يد العون للدول التي تعرضت لأزمات بشتى أنواعها، مؤكداً أن التنسيق الأمني العالي عند وقوع الكوارث أسهم في تقليل أضرارها ورفع مستوى الأمن في حالات الطوارئ بين دول الخليج كافة. وفق “أخبار 24”.
شاركت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام في ندوة جهود دول المجلس في الحد من الكوارث، استعرضت خلالها الجهود الأمنية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن وحفظ السلام، ضمن جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في #اكسبو_2020. pic.twitter.com/GMISY5wHqL
— الأمن العام (@security_gov) October 9, 2021