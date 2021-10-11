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أخبار محلية > متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية؟ “المنافسة” تجيب
11/10/2021   8:27 ص

متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية؟ “المنافسة” تجيب

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استعرض محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، اليوم الأحد، جهود الهيئة لتصحيح أسعار السوق وجعلها مشابهة لأسعار السوق العالمي.

وقال خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة السعودية، إن تصحيح أسعار السوق يستلزم وضع سياسات عامة للهيكل السوقي، بضمان منع اتباع الشركات للسلوك الاحتكاري.

وأضاف أن الهيئة تسعى لوضع سياسات توسع المنافسة، وهو ما يؤدي إلى تعديل الأسعار في السوق، مشددًا على ضرورة التحقيق في المخالفات الموجودة بكل قطاع، والتي من بينها الأسعار المرتفعة. وفق “أخبار 24”.

وأبان الزوم أن الهامش الربحي يجب أن يكون في مستوى معين، وفي حال تجاوزه لهذا الحد، فإن على الهيئة أن تتدخل بمقارنته بالأسعار الدولية لتصحيح مثل هذه الاختلالات.

متى تكون الأسعار بالمملكة مشابهة للأسواق العالمية؟ “المنافسة” تجيب

أخبار محلية
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