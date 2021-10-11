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أخبار محلية > الشيخ المنيع يعارض فتوى حصل عليها مواطن بشأن إسقاطه أحد أشواط الطواف
11/10/2021   8:26 ص

الشيخ المنيع يعارض فتوى حصل عليها مواطن بشأن إسقاطه أحد أشواط الطواف

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عارض عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، فتوى حصل عليها مواطن أسقط أحد أشواط الطواف، تمثلت في أن عليه دمًـا لجبر الطواف.

جاء ذلك ضمن رد المنيع على سؤال بشأن الفتوى خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، حيث أكد أن الـدم لا يُجبر الطواف، ولكن يجب على هذا الشخص إعادته بشكل كامل.

وأوضح أن بعض أهل العلم رأوا أن الطائف على غير وضوء، يكون طوافه صحيحًا ولكن عليه دمـ، مؤكدًا أن عليه ذبح شاة وأن يتركه بالكامل للفقراء.

وفق “أخبار 24”.

الشيخ المنيع يعارض فتوى حصل عليها مواطن بشأن إسقاطه أحد أشواط الطواف

أخبار محلية
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