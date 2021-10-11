الشيخ المنيع يعارض فتوى حصل عليها مواطن بشأن إسقاطه أحد أشواط الطواف

عارض عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، فتوى حصل عليها مواطن أسقط أحد أشواط الطواف، تمثلت في أن عليه دمًـا لجبر الطواف.
جاء ذلك ضمن رد المنيع على سؤال بشأن الفتوى خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، حيث أكد أن الـدم لا يُجبر الطواف، ولكن يجب على هذا الشخص إعادته بشكل كامل.
وأوضح أن بعض أهل العلم رأوا أن الطائف على غير وضوء، يكون طوافه صحيحًا ولكن عليه دمـ، مؤكدًا أن عليه ذبح شاة وأن يتركه بالكامل للفقراء.
كيف يمكن جبر من اسقط شوطا من أشواط الطواف؟..
الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع: لابد من أن إعادة الطواف#يستفتونك #قناة_الرسالةhttps://t.co/rJYYyYwbJg pic.twitter.com/j0V8Y3mSHu
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 10, 2021
وفق “أخبار 24”.