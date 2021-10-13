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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ الشثري يبيّن حكم قبول الهدية بسبب الشفاعة
13/10/2021   7:27 م

بالفيديو.. الشيخ الشثري يبيّن حكم قبول الهدية بسبب الشفاعة

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بيّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، اليوم (الأربعاء)، حكم قبول الهدية بسبب الشفاعة في وظيفةٍ رسمية أو أي عمل عام.

وأوضح الشيخ الشثري في لقاء مع برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أنه لا يجوز قبول مثل هذه الهدية أو أخذها بسبب الشفاعة.

كما أشار إلى أنه ورد في بعض النصوص نهي الإمام الشافعي أن يأخذ الشخص هديةً مقابل شفاعته، خصوصاً إذا كانت الشفاعة مرتبطة بالأعمال العامة والوظائف الرسمية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ الشثري يبيّن حكم قبول الهدية بسبب الشفاعة

أخبار محلية
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