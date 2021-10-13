اتحاد الإعلام الرياضي ينعى طارق بن طالب

نعى اتحاد الإعلام الرياضي، الإعلامي طارق بن طالب الذي توفي اليوم (الأربعاء).
وذكر اتحاد الإعلام الرياضي، عبر بيان صادر اليوم: “يتقدم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل طارق بن طالب.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..(إنا لله وإنا إليه راجعون)”.
وشغل الراحل منصب مدير المركز الإعلامي بنادي النصر سابقاً.
يتقدم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل طارق بن طالب..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
“إنا لله وإنا إليه راجعون”
— الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي (@ssmfksa) October 13, 2021
وفق “أخبار 24”.