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أخبار المناطق > بطائرات الدرون.. نثر بذور النباتات المحلية بمحمية الإمام عبد العزيز الملكية
14/10/2021   5:54 م

بطائرات الدرون.. نثر بذور النباتات المحلية بمحمية الإمام عبد العزيز الملكية

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دشنت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، مبادرة نثر بذور النباتات المحلية بطائرات “الدرون”، بمناسبة يوم البيئة العربي، في محيط روضة خريم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال الحريقي أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتنمية الغطاء النباتي بالمملكة، وأهمية حماية البيئة والاستدامة لدى المجتمع، وغرس مبادئ التطوع وتشجيع الطلاب على حماية البيئة، ومعرفة أضرار المخلفات والنفايات عليها.

يذكر أن المبادرة تضمنت نثر بذور النباتات المحلية مثل أشجار الطلح، والسدر البري، ونباتات النفل، والخزامى والربلة والصفار، والاهتمام بمحيط روضة خريم وجعلها خالية ونظيفة من المخلفات لجعلها مكاناً حضارياً جاذباً.

نثر بذور النباتات المحلية بمحمية الإمام عبد العزيز الملكية

نثر بذور النباتات المحلية بمحمية الإمام عبد العزيز الملكية

وفق “أخبار 24”.

بطائرات الدرون.. نثر بذور النباتات المحلية بمحمية الإمام عبد العزيز الملكية

أخبار المناطق
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