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أخبار محلية > “بنك التصدير” يمول نظيره الأوكراني بـ 25 مليون دولار لدعم مستوردي المنتجات السعودية
14/10/2021   5:55 م

“بنك التصدير” يمول نظيره الأوكراني بـ 25 مليون دولار لدعم مستوردي المنتجات السعودية

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وقَّع بنك التصدير والاستيراد اتفاقية يمول من خلالها بنك الصادرات الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى بهدف دعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية في السوق الأوكراني والأسواق المجاورة له.

وجاء توقيع الاتفاق على هامش مشاركة البنك الأولى في الاجتماعات السنوية لاتحاد بيرن في بودابست، والذي انضم له مؤخرًا.

وأوضح البنك أن هذا التمويل يُعَد أول خط ائتمان يُتاح لمؤسسة تمويلية في جمهورية أوكرانيا، وتتزايد أهميته لما يشمله السوق الأوكراني من فرص واعدة للصادرات السعودية في عدة قطاعات، على رأسها قطاع خدمات الري والزراعة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية السعودية الأوكرانية.

وأشار البنك إلى أنه أبرم أيضًا مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان ائتمان واستثمارات الصادرات الروسية التي تهدف لتعزيز التعاون بين الجهتين على عدة أصعدة، تتضمن تبادل الخبرات والممارسات الائتمانية الفعالة بما يعزز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الروسية.

"بنك التصدير" يمول نظيره الأوكراني بـ 25 مليون دولار لدعم مستوردي المنتجات السعودية

وفق “أخبار 24”.

“بنك التصدير” يمول نظيره الأوكراني بـ 25 مليون دولار لدعم مستوردي المنتجات السعودية

أخبار محلية
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