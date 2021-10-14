“الطيران المدني” تصدر لوائح محدثة لمعالجة أوضاع تذاكر السفر الملغاة بسبب “كورونا”

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الخميس) لوائح محدثة لمعالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة، ووجهت الناقلات الجوية العاملة بالمملكة التي ألغت أي رحلات بسبب (كورونا)، بمعالجة أوضاع المسافرين.
وأوضحت الهيئة أنه في حال اختيار المسافر فسخ التعاقد، تعاد له قيمة خط السير غير المستخدم حسب وسيلة الدفع، وفي حالة إصدار قسيمة تبادلية للمسافر يتاح له إعادة استخدامها أو استردادها؛ حسب رغبته دون دفع أي مبالغ أو رسوم إضافية.
وأشارت إلى أنه في حالة قبول المسافر إعادة جدولة رحلته، فلا يترتب على ذلك تحصيل مبالغ أو رسوم إضافية في حالة كون الرحلة على نفس خط السير.
وشددت على أنه إذا طلب المسافر تغيير خط السير، يحق للناقل الجوي تحصيل فرق السعر فقط، دون إضافة رسوم أخرى بغرض إعادة الجدولة أو الإصدار.
وفق “أخبار 24”.