أحد ملاك الإبل يكشف بعضاً من أساليب الغش لتجميلها وبيعها بأسعار مرتفعة

كشف أحد ملاك الإبل، عن بعض أساليب الغش والخداع التي يتبعها بعض الملاك لتجميل الإبل وبيعها بأسعار عالية للمُشترين في الأسواق.
وقال مالك الإبل، إن أساليب الغش تتضمن إجراء عمليات تجميل للإبل، وحقن مواضع محددة فيها بمواد مُخصصة لإضفاء مظهر جمالي عليها.
وأضاف وفقاً لـ”سبق”، أن تلك الأساليب تشمل تخدير “شفاة الإبل” حتى تتدلى للأسفل وقت بيعها، وكذلك حلاقتها في مواضع معينة وبأشكال محددة مثل الظهر.
في السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو نشره عامل سابق بأحد أسواق الإبل بالرياض، ربط شفاة الإبل بمادة بلاستيكية لفترة من الزمن حتى تتمدد وتظهر في شكل جمالي.