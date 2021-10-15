تفاصيل وفاة المعلمة شيخة المواش.. وهي تتلو القرآن أمام طالباتها

فقدت ثانوية بنات بالرياض، المعلمة شيخة المواش بعد أن توفيت بسكتة قلبية أمام طالباتها وهي تتلو عليهن القرآن.
وكشفت الطالبات لـ”أخبار 24″، عن أن وفاة معلمتهن كانت في الحصة الثالثة يوم أمس (الخميس)، مضيفات أن وفاتها كانت مؤثرة عليهن وعلى كامل المدرسة، خاصة عند وصول المسعفين لمحاولة إسعافها.
وأوضحن أن المعلمة شيخة هي معلمة دين وتدرس الصف الأول والثاني والثالث ثانوي، مشيرات إلى أن وفاتها كانت في حصة القرآن وهي صائمة، حيث كانت تتلو عليهن الآيات حتى آخر نفس لها.
وبينت طالباتها وزميلاتها المعلمات بالمدرسة أن المواش كانت صاحبة وجه بشوش وابتسامة دائمة ومتعاونة ورحيمة مع الجميع.
الجدير بالذكر أن الصلاة على المواش ستكون عصر اليوم (الجمعة)، في جامع الأمير فهد بطريق الحائر.