أكد استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، أن 24% من سكان المملكة وتحديداً بالفئة العمرية 30 عاماً فما فوق مصابون بمرض السكري.
وقال الجهني، إن النوع الأول لمرض السكري يُشكل أقل من 10% من نسب الإصابة، ويكون بسبب خلل بالجهاز المناعي ويتم علاجه بالأنسولين.
ولفت إلى أن النوع الثاني من المرض يمثل نحو 90% من الإصابات ويكون سببه الرئيسي زيادة الوزن أو البدانة الناتجة عن الأكل غير الصحي، مبيناً أنه يمكن مواجهته بالتصدي للبدانة. وفق “أخبار 24”.
ونوه في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن تناول الحلوى والكيك والمعجنات والخبز الأبيض والأرز الأبيض والبطاطا والذرة تزيد من الإصابة بالبدانة، موضحاً أن منتجات الطعام من النشويات تُسمى “السكر الخفي” كونها ترفع نسبة السكر بالدم.
وأشار إلى أن تناول الوجبات السريعة مثل الهامبرغر والأكل المقلي يزيد من الإصابة بداء السكري، كما أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بالتقدم في العمر والعوامل الوراثية، لافتاً إلى أن قائمة الأطعمة الصحية تشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة كالقمح والبقوليات ومنتجات الألبان.
فيديو | د. ناصر الجهني: 24٪ من سكان #المملكة مصابون بمرض السكري.. وتناول “هامبرغر” سبب للإصابة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/5FkQO6CHMQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 15, 2021