“الحصيني” يوضح أبرز مميزات موسم “الوسم”.. وسبب تسميته بهذا الاسم

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم السبت هو أول أيام موسم “الوسم” الذي يُعد أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية.
وأضاف الحصيني، أن عدد أيام الموسم 52 يوماً وبينها أيام المربعانية التي تبلغ 20 يوماً، مشيراً إلى أن الموسم جميل في اسمه وسحابه ومطره وأجوائه، كما أن نباته يوازي شهرته.
ولفت إلى أن الوسم هو النوء الذي يحل بعد “سهيل” ويأتي بعده المربعانية، مبيناً أنه ليس نجماً لكنه صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار.
ونوه إلى أن نجومه أربعة هي العواء والسماك والغفر والزبانا، موضحاً أنه سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار، وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسوماً من قوة سيوله. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تنبت خلال الوسم الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق، كما تبدأ المنخفضات فيه بالتأثير على المملكة والخليج.
وأضاف أن الأجواء تميل في الثلث الأول لموسم “الوسم” للاعتدال بالنهار، والثلث الثاني تكون معتدلة، والثلث الثالث تميل للبرد.