وصفوه بـ “الجوكر”.. توفيق الربيعة يتصدر الترند ومغردون يستعرضون نجاحاته

تصدر وسم (#توفيق_الربيعة) الترند في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد الأمر الملكي الكريم بإعفائه من وزارة الصحة وتعيينه وزيرا للحج والعمرة.
واستعرض المغردون مسيرة نجاحات الربيعة في وزارتي التجارة والصناعة، والصحة، وتعامله الاحترافي مع أزمة كورونا، مع الإشارة إلى أن قطاع الحج والعمرة موجود بطفرة كبيرة.
ووجه الدكتورعبدالله القرني رسالة للربيعة بقوله: “سيظل هذا الجيل يتذكر إدارتك الناجحة لأزمة كورونا وخطاباتك الحانية والحازمة في نفس الوقت”.
وأكد الإعلامي علي بن غرسان أن قطاع الحج يحتاج لإنعاش بفكر جديد وخبرة إدارية، مضيفاً: “المستقبل يمر من خلال هذا القطاع الذي لا زال يعاني كثيرا ويحتاج وزيراً مختلفا”.
ووصف استشاري القلب الدكتور صالح الغامدي، توفيق الربيعة بالوزير المحبوب، مضيفا: “الأمر الملكي يؤكد اهتمام القيادة الاستثنائي بالحج والعمرة”. وفق “أخبار 24”.
واحتفى العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بالدكتور الربيعة، واصفين إياه بـ”الجوكر”، ومقدمين له عبارات الشكر والثناء على فترة إدارته لوزارة الصحة.