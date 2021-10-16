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أخبار محلية > “الصحة” توضح النوبات التي يمر بها المصاب بالربو عند تعرضه لمهيجات تنفسية
16/10/2021   8:17 ص

“الصحة” توضح النوبات التي يمر بها المصاب بالربو عند تعرضه لمهيجات تنفسية

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أوضحت وزارة الصحة النوبات التي يمر بها المصاب بالربو عند التعرض للمهيجات التنفسية، ومنها الكحة أو السعال المتكرر.

وأضافت الوزارة أن أعراض نوبات الربو تبدأ بصعوبة أو ضيق في التنفس، وصفير (أزيز) أثناء التنفس، وضيق أو ألم في الصدر، واضطراب النوم بسبب ضيق التنفس.

وتابعت أن أعراض نوبات الربو الحادة تشمل تكرار الأعراض السابقة وازديادها سوءاً، وتكرار الحاجة إلى استخدام البخاخ الإسعافي دون استفادة واضحة منها، وصعوبة الكلام بسبب ضيق التنفس، وأخيراً عدم القدرة على القيام بأي أنشطة بدنية ولو كانت بسيطة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح النوبات التي يمر بها المصاب بالربو عند تعرضه لمهيجات تنفسية

أخبار محلية
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