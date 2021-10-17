“تقويم التعليم” تعلن اختتام الفترة الأولى من اختبار القدرات العامة لنحو 220 ألف طالب وطالبة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، اختتام تطبيق “الفترة الأولى” من اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
وقالت الهيئة إن أكثر من 219.7 ألف طالب وطالبة خضعوا للاختبار الورقي في 180 مقراً في جميع مدن ومحافظات المملكة، خلال الفترة من 25 صفر – 5 ربيع الأول 1443هـ ، مبينة أن عدد المتقدمين على اختبار القدرات العامة في المقرات الورقية والمقرات المحوسبة منذ بداية العام الحالي بلغ أكثر من مليون طالب وطالبة.
وأبانت أن الاختبار يُعَد مقياساً موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وهو معد ليكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة والطلاب وأولياء الأمور على الاختيار الأمثل.
ولفتت إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي).
وأوضحت أن الاختبار ركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معين، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.
وأشارت إلى أنها حرصت على إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لإجراء اختباراتها من خارج المملكة في عدد من المقرات التي وصل عددها إلى 24 مقراً في كل من أمريكا، وكندا، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا ، وأستراليا، وتركيا، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية.
وفق “أخبار 24”.