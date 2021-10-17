“جارديم” يوجه رسالة لجماهير الهلال.. ويطلب من “بن نافل” حل هذه المشكلة

وجه المدير الفني لفريق الهلال ليوناردو جارديم، رسالة لجماهير ناديه بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال جارديم في تصريحات بعد المباراة:” رسالتي للجماهير أن ناديا مثل الهلال لا بد أن يكون الملعب ممتلئا في كل مباراة مثل اليوم”.
وأضاف: “تحدثت مع الرئيس لإيجاد حل لهذه المشكلة، نريد في كل المباريات أن يكون الملعب ممتلئا”.
وتابع: “مباراة نصف النهائي ستجمع فريقين كبيرين بالرياض، أهم شيء في هذه المباراة أداء اللاعبين أكثر من المدربين، ونهدف للوصول للمباراة النهائية”.وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز الأخير على الوحدة الإماراتي في ربع النهائي بنتيجة 5-1.