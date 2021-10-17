حالة الطقس المتوقعة اليوم في مناطق المملكة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة بالمملكة ستستمر في الانخفاض التدريجي على عدة مناطق بالبلاد.
وتوقع المركز في تقريره اليوم (الأحد)، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الجوف والحدود الشمالية، وتبوك وحائل، لافتا إلى أن السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، وعسير، والحدود الشمالية، والجوف وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة (25-50كم/ساعة)، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي.
وأوضح أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية على الجزء الغربي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية على الجزء الشرقي بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وأصدر المركز تنبيها برياح نشطة مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما بمنطقة تبوك، وذلك خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا.