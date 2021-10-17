“المريسل” يُطلق سؤالا مُثيرًا بشأن مواجهة الهلال والنصر في دوري الأبطال

أطلق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، سؤالا مُثيرا بشأن مباراة النصر والهلال في دوري أبطال آسيا
وتأهل الهلال والنصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز الأول على بيرسبوليس الإيراني، ونجح الثاني في إقصاء الوحدة الإماراتي من ربع نهائي دوري الأبطال.
وكتب المريسل عبر حسابه على تويتر: هل وافق الاتحاد الآسيوي على الاتفاق الودي الذي حدث بين النصر و الهلال على نسبة 50٪ من الحضور الجماهيري لكل فريق؟ ام سيطبق اللائحة ويمنح النصر 90 و الهلال 10٪؟! . وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “غدًا ستتضح الأمور”.
ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره النصر، مساء الثلاثاء المقبل، في ملعب مرسول بارك، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.