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أخبار محلية > متى يجب إبلاغ الشخص بأن المال المعطى له “زكاة”.. الشيخ السليمان يوضح
17/10/2021   3:37 م

متى يجب إبلاغ الشخص بأن المال المعطى له “زكاة”.. الشيخ السليمان يوضح

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان الحالة التي يجب فيها على المُزكي إبلاغ الشخص الذي يريد أن يعطيه الزكاة بأن المال المقدم له هو “زكاة”.

وقال الشيخ السليمان رداً على سؤال حول حكم إعطاء الزكاة للأخ المحتاج دون إبلاغه بأنها من الزكاة لتجنب الحرج والرفض، إنه يجوز ذلك سواء للأخ أو لغيره.

وأبان أن هناك حالة واحدة يجب فيها إبلاغ الشخص بأن المال من الزكاة، وهي إذا كان المُزكي غير متأكد من أن الشخص الذي يرغب في إعطائه المال مستحق فعلاً للزكاة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الأصل إذا كان المُزكي على علم ويقين بأن الشخص محتاج فعلاً فلا حاجة لإخباره بأن المال المقدم له من الزكاة.

متى يجب إبلاغ الشخص بأن المال المعطى له “زكاة”.. الشيخ السليمان يوضح

أخبار محلية
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