انخفاض الحرارة من 4 إلى 7 درجات.. الحصيني: أول موجة برد خفيفة بداية من غدٍ بهذه المناطق

قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، إنه يتوقع أن يشهد يوم غد (الإثنين) أول موجة برد خفيفة لهذا العام في المملكة.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 4 إلى 7 درجات مئوية، بمناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف، حيث ستقترب درجات الحرارة الصغرى من 13°.
وأبان أنه بالنسبة لمناطق الرياض والقصيم فيتوقع بدءاً من الأربعاء المقبل أن تكسر درجات الحرارة الصغرى حاجر الـ20°، أما في منطقة المدينة والشرقية فستقترب درجات الحرارة من 20 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.