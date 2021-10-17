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أخبار محلية > شاهد وزير الصحة الجديد ينزع “الكمامة” في كلمة وداعية أخيرة لتوفيق الربيعة
17/10/2021   9:11 م

شاهد وزير الصحة الجديد ينزع “الكمامة” في كلمة وداعية أخيرة لتوفيق الربيعة

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زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الأحد) وزارة الصحة لوداع زملائه السابقين، وقدم لهم الشكر على إخلاصهم وتفانيهم خلال جائحة كورونا، ومساهمتهم في تطوير القطاع الصحي.

وأظهر مقطع فيديو وزير الصحة الجديد فهد الجلاجل يودع الربيعة من خلال نزع كمامته بعد خروجهم لمكان مفتوح، قبل أن يشيد بمجهوداته التي قدمها خلال فترة.

وأكد الجلاجل أن ما تحقق بتخفيف الإجراءات الاحترازية بفضل جهود القيادة، مضيفاً في حديثه للربيعة: “يعطيك العافية على جهودك، ما قصرت، بيض الله وجهك”. وفق “أخبار 24”.

وكان منسوبو وزارة الصحة اقاموا حفلا توديعيا للوزير توفيق الربيعة، وذلك بعد إعفائه من وزارة الصحة وتعيينه وزيرا للحج والعمرة، وقدم الربيعة شكره لزملائه، واصفًا العمل معهم بالتجربة الثرية، مثمنًا دورهم في النقلة النوعية التي تشهدها الخدمات الصحية، متمنياً التوفيق للجميع.

شاهد وزير الصحة الجديد ينزع “الكمامة” في كلمة وداعية أخيرة لتوفيق الربيعة

أخبار محلية
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