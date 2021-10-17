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أخبار محلية > “شؤون الحرمين”: صحن المطاف للمعتمرين فقط وجميع الخدمات عادت كما كانت قبل الجائحة
17/10/2021   9:10 م

“شؤون الحرمين”: صحن المطاف للمعتمرين فقط وجميع الخدمات عادت كما كانت قبل الجائحة

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أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، عودة جميع الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي التي كانت تُقدم قبل جائحة كورونا، مبينًا أنه سيتم استخدام أكثر من ألفي أداة للتعقيم، وتجنيد 10 آلاف عامل وعاملة على مدار اليوم.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن صحن المطاف سيكون مخصصاً للمعتمرين فقط، لافتًا إلى أن جميع الصلوات من السنن الرواتب وسنة الطواف وغيرها من النوافل سيُخصص لها مصليات بالدور الأول، من أجل التوسعة على الطائفين وحرصاً على انسيابية الحركة.

وأشار إلى أن العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي ﷺ تتطلب إصدار تصريح من تطبيق توكلنا للمحصنين فقط بجرعتي اللقاح، منوها إلى أن الصلاة في المسجد النبوي متاحة للمحصنين بجرعتي اللقاح مع إبراز تطبيق توكلنا عند الدخول. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه تم رفع عدد الأبواب المخصصة لدخول المعتمرين لتصل إلى 44 بابًا ويشرف على عملية التفويج وتنظيم الحشود 780 موظفًا وموظفة.، لافتاً إلى عودة جميع حلقات القرآن الكريم والدروس العلمية حضورياً، والاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمصليات بالتوسعة السعودية الثالثة.

“شؤون الحرمين”: صحن المطاف للمعتمرين فقط وجميع الخدمات عادت كما كانت قبل الجائحة

أخبار محلية
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