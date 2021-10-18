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أخبار محلية > “الصحة”: هذا هو اللقاح الأكثر فاعلية ضد متحورات “كورونا”
18/10/2021   8:28 ص

“الصحة”: هذا هو اللقاح الأكثر فاعلية ضد متحورات “كورونا”

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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن اللقاح الأكثر فاعلية لمواجهة متحورات فيروس كورونا، وذلك رداً على استفسار وجه له.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا أمس (الأحد)، إن الدراسات الأخيرة أثبتت أن لقاح “موديرنا” المعتمد لدى المملكة لمواجهة فيروس كورونا، ذو فاعلية أقوى من اللقاحات الأخرى المعتمدة لمواجهة متحورات كورونا وخاصة “دلتا”.

يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن هناك 6 لقاحات معتمدة في المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا هي: “أكسفورد، وإسترازينيكا، وفايزر – بيونتيك، وجونسون آند جونسون، وموديرنا، وسينوفارم، وسينوفاك”.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: هذا هو اللقاح الأكثر فاعلية ضد متحورات “كورونا”

أخبار محلية
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