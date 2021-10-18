قبل مواجهتهما المرتقبة.. أبرز أرقام وإحصائيات الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار غداً (الثلاثاء) إلى ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض لمتابعة اللقاء الذي سيجمع بين كبيري العاصمة الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وخاض الهلال 178 مباراة في كبرى البطولات الآسيوية؛ فاز في 91 منها وتعادل في 46 مباراة وخسر 41 أخرى، ونجح في تسجيل 292 هدفاً فيما استقبلت شباكه 177 هدفاً.
ونجح الفريق الأزرق في بلوغ الدور نصف النهائي 11 مرة، وتوج باللقب 3 مرات أعوام 1992 و2000 و2019، وحل وصيفاً 4 مرات أعوام 1986 و1987 و2014 و2017.
من جانبه، خاض النصر 59 مباراة في البطولة؛ فاز في 28 مباراة وتعادل في 15 أخرى وخرج خاسراً في 16 مباراة، وتمكن من تسجيل 88 هدفاً فيما استقبلت شباكه 64 هدفاً.وفق “أخبار 24”.
ولم يسبق للنصر الفوز بالبطولة من قبل، لكنه حل وصيفاً مرة واحدة عام 1995، وبلغ الدور نصف النهائي 3 مرات؛ منها مرتان في آخر نسختين عامي 2020 و2021.
فيديو | تعرف على تاريخ #الهلال و #النصر في أكبر بطولات القارة #دوري_أبطال_آسيا #النصر_الهلال #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/LktPO9eUp5
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 17, 2021