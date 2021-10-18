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أخبار محلية > طفلة موهوبة من ذوي الاحتياجات الخاصة تروي قصة طلب رئيس “هيئة الترفيه” مشاركتها بموسم الرياض
18/10/2021   8:28 ص

طفلة موهوبة من ذوي الاحتياجات الخاصة تروي قصة طلب رئيس “هيئة الترفيه” مشاركتها بموسم الرياض

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روت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى إرادة الحارثي قصتها، وكيف تميزت في فن الرسم والإلقاء الشعري، ما جعلها مطلوبة للمشاركة في موسم الرياض.

وقالت الطفلة إرادة (11 عاماً) خلال مداخلة ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنها كانت تكتب قصصاً قصيرة منذ طفولتها وكانت تقرأها بصوت معبر، مبينةً أن والدتها شجعتها على ذلك وبدأت تساعدها على تنمية هذه المهارة.

وأضافت أن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ طلب منها المشاركة في موسم الرياض، بعد أن انتشر مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهي توجه نصيحة للمتابعين بطريقة رائعة، مشيرة إلى أنها سوف تشارك بإلقاء كلمة أو أبيات شعر.وفق “أخبار 24”.

ولفتت الطفلة إرادة التي تدرس بالصف السادس الابتدائي إلى أن طموحها يكمن في عمل مرسم يكون به قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، موجهة نصيحة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة خوض التجربة وإظهار مهاراتهم للعالم.

طفلة موهوبة من ذوي الاحتياجات الخاصة تروي قصة طلب رئيس “هيئة الترفيه” مشاركتها بموسم الرياض

أخبار محلية
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