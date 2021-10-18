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أخبار محلية > فيديو طريف لمحاصرة المياه بعض زوار جناح المملكة في إكسبو 2020
18/10/2021   10:50 م

فيديو طريف لمحاصرة المياه بعض زوار جناح المملكة في إكسبو 2020

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نشر سفير المملكة في الإمارات تركي الدخيل، اليوم الاثنين، مقطع فيديو طريفًا لتفاعل مجموعة من زائري جناح المملكة في إكسبو دبي 2020 مع إحدى الألعاب المائية.

وأظهر الفيديو محاصرة خطوط من المياه الممتدة رأسيًا مجموعة الزوار داخل دائرة مغلقة، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من جانب الحضور والمشاركين في اللعبة على حد سواء، خاصة في ظل محاولات الأشخاص الموجودين في الدائرة للخروج منها.

يُذكر أن جناح المملكة في إكسبو دبي 2020 كان قد استقبل العديد من الزائرين منذ فتح أبوابه لاستقبالهم قبل عدة أسابيع.

وفق “أخبار 24”.

فيديو طريف لمحاصرة المياه بعض زوار جناح المملكة في إكسبو 2020

أخبار محلية
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