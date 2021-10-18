فيديو طريف لمحاصرة المياه بعض زوار جناح المملكة في إكسبو 2020

نشر سفير المملكة في الإمارات تركي الدخيل، اليوم الاثنين، مقطع فيديو طريفًا لتفاعل مجموعة من زائري جناح المملكة في إكسبو دبي 2020 مع إحدى الألعاب المائية.
وأظهر الفيديو محاصرة خطوط من المياه الممتدة رأسيًا مجموعة الزوار داخل دائرة مغلقة، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من جانب الحضور والمشاركين في اللعبة على حد سواء، خاصة في ظل محاولات الأشخاص الموجودين في الدائرة للخروج منها.
يُذكر أن جناح المملكة في إكسبو دبي 2020 كان قد استقبل العديد من الزائرين منذ فتح أبوابه لاستقبالهم قبل عدة أسابيع.
كيف يصنع #الجناح_السعودي في #اكسبو٢٠٢٠ المتعة قبل الاكتشاف؟ #السعودية_في_اكسبو2020 pic.twitter.com/7CZ4XuCHkR
— #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) October 18, 2021
وفق “أخبار 24”.