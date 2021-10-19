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أخبار محلية > إطلاق مشروع الدعم اللوجستي بين الخدمات الصحية بوزارة الدفاع و”نوبكو”
19/10/2021   9:25 ص

إطلاق مشروع الدعم اللوجستي بين الخدمات الصحية بوزارة الدفاع و”نوبكو”

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أطلقت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع المرحلة النهائية من مشروع الدعم اللوجستي “خدمات التخزين والنقل والتوزيع للمستشفيات العسكرية” مع الشركة الوطنية للشراء الموحّد “نوبكو”.

ويأتي ذلك ضمن اتفاقية الدعم اللوجستي ومستوى أداء الخدمات التي وُقِّعَت بين الخدمات الصحية وشركة نوبكو، لتقديم الخدمات اللوجستية للمستشفيات العسكرية بجميع مناطق المملكة، وتوفير خدمات التخزين والنقل والتوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية بعد خدمة الشراء الموحّد وإدارة عقود المشتريات الطبية بأعلى معايير الجودة.

وجرى إطلاق المشروع في مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع والرئيس التنفيذي لـ”نوبكو”. وفق “أخبار 24”.

إطلاق مشروع الدعم اللوجستي بين الخدمات الصحية بوزارة الدفاع و”نوبكو”

أخبار محلية
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