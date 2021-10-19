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أخبار محلية > إحصائية حديثة: إصابات “كورونا” تجاوزت 241 مليوناً عالمياً.. وهذه الدولة الأعلى عربياً في عدد المصابين
19/10/2021   9:24 ص

إحصائية حديثة: إصابات “كورونا” تجاوزت 241 مليوناً عالمياً.. وهذه الدولة الأعلى عربياً في عدد المصابين

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أظهرت إحصائية حديثة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ أكثر من 241 مليون مصاب، منذ بدء تسجيل أول حالات الإصابة في الصين في نهاية عام 2019م.

وأوضحت الإحصائية وفقاً لـ “رويترز”، والتي اعتمدت على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين بالدول، أن أعداد الوفيات بالفيروس حول العالم تجاوزت 5 ملايين حالة في أكثر من 210 دول ومناطق.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول التي سجلت أكبر أعداد إصابات والوفيات بأكثر من 45 مليون مصاب وأكثر من 720 ألف حالة وفـاة، تلتها الهند ثم البرازيل فالمملكة المتحدة، فيما حلت روسيا في المرتبة الخامسة وخلفها تركيا ثم فرنسا ثم إيران.

وأوضحت أن العراق كان الدولة العربية الأكثر تسجيلاً لأعداد الإصابات بتسجيلها أكثر من مليوني حالة إصابة، تلتها المغرب ثم الأردن ثم الإمارات، وحلت تونس في المرتبة الخامسة وبعدها لبنان، أما أكثر الدول العربية التي سجلت حالات وفيات بالفيروس فكانت تونس بتسجيل أكثر من 25 ألف حالة وفـاة. 

إحصائية حديثة: إصابات “كورونا” تجاوزت 241 مليوناً عالمياً.. وهذه الدولة الأعلى عربياً في عدد المصابين

أخبار محلية
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