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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الخدمات الطبية بجامعة الملك سعود”: أخصائيون بين الجماهير مجهزون بكامل الإسعافات اللازمة
19/10/2021   7:31 م

بالفيديو.. “الخدمات الطبية بجامعة الملك سعود”: أخصائيون بين الجماهير مجهزون بكامل الإسعافات اللازمة

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أكد رئيس الخدمات الطبية الطارئة بجامعة الملك سعود، عبدالعزيز الربيعة على الجاهزية التامة قبل المواجهة المرتقبة بين الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك.

وأوضح الربيعة في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن هناك 8 فرق إسعافية موزعة بسيارات الإسعاف حول الملعب ما بين البوابات وما بين الجماهير.

وأضاف الربيعة أن سيتواجد أخصائيون بين الجماهير مجهزون بكامل الإسعافات اللازمة والمعدات الطبية، كما توجد عيادة طبية مجهزة من طبيب وممرضين ومسعفين. وفق “أخبار 24”.

ويلتقي الهلال أمام النصر، اليوم (الثلاثاء) على ملعب مرسول بارك، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

 

بالفيديو.. “الخدمات الطبية بجامعة الملك سعود”: أخصائيون بين الجماهير مجهزون بكامل الإسعافات اللازمة

اخبار رياضية
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