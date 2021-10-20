روت أخصائية التثقيف الصحي الدكتورة إيمان بن يمين، العضو المؤسس بجمعية زهرة لمكافحة السرطان، قصة إنشاء الجمعية على يد مؤسستها الدكتورة سعاد بن عامر، والسبب الذي دفعها لإنشائها.
وقالت الدكتورة إيمان في لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الدكتورة سعاد كانت تدرس الدكتوراه في واشنطن وزارتها والدتها ذات مرة وأجرت هناك فحوصات طبية واكتشفت إصابتها بسرطان الثدي.
وأضافت أن الدكتورة سعاد اعتذرت لوالدتها لأنها انشغلت بتحضير رسالة الدكتوراه ولم تنبهها لضرورة إجراء فحوصات طبية في سن معينة للكشف عن الإصابة، لتطلب منها والدتها أن تعمل على نقل هذه النصيحة الطبية لجميع السيدات في المملكة.
وأشارت إلى أن نصيحة الأم كانت بمثابة الوصية التي عادت بها الدكتورة سعاد إلى المملكة، حيث بدأت في إنشاء الجمعية منذ العام 2000، مبينة أنها أطلقت على الجمعية اسم زهرة؛ لأنه اسم والدتها التي كانت الدافع وراء فكرة إنشائها.
في السياق ذاته، كشفت مدير برنامج مكافحة السرطان الدكتورة فاتن الطحان، عن أن معدلات الإصابة بسرطان الثدي في المملكة تزداد بشكل سنوي بنسبة 5 %، مبينة أن هذه الزيادة تعود لسببين. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن السبب الأول هو معدل الأعمار المنخفض في المملكة، حيث إن 30% من أبناء المجتمع أعمارهم أقل من 30 عاماً، وهذا يؤدي مع الوقت لزيادة الفئة العمرية التي يستهدفها المرض.
وأضافت أن السبب الثاني يعود لزيادة عوامل الخطورة بالسرطان مثل أسلوب الحياة غير الصحيح، بإهمال تناول الغذاء الصحي أو إهمال ممارسة النشاط البدني.
فيديو | بسبب مرض والدتها بسرطان الثدي وشعورها بالتقصير تجاهها.. دكتورة تطبق نصيحة والدتها وتؤسس جمعية زهرة لمكافحة #السرطان #الراصد pic.twitter.com/aK8JpDqpSv
— الراصد (@alraasd) October 19, 2021
فيديو | مدير برنامج مكافحة السرطان د. فاتنة الطحان:
معدلات الإصابة بسرطان الثدي في #المملكة تزيد 5٪ سنويا.. وهذه الأسباب #الراصد pic.twitter.com/cv1Qlsuhw4
— الراصد (@alraasd) October 19, 2021