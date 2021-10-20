تعرضت إحدى مدارس مرحلة المتوسطة (بنات)، في منطقة تبوك للسرقة والتخريب، ما دعا قائدة المدرسة لتحويل الدراسة عن بعد، حتى الانتهاء من صيانة المدرسة المستأجرة.
وكشف مصدر لـ”أخبار 24″ عن أن أولياء أمور الطالبات مستاؤون لتوقف العملية التعليمية في المدرسة وتحويل طالباتها للدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.
وبين أن الجاني قام بسرقة ما بداخل المدرسة من آلات تصوير وكمبيوترات ومكيفات، وقيامه بإضرام النيران في عدد من الكراسي والطاولات داخل المدرسة، وكتابة عبارات خادشة للحياء.
وأكد المصدر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، الذي كان يستغل المدرسة مبيتًا له أثناء الإجازة، لعدم تواجد حارس أمن.
من جانبه حرص مدير تعليم تبوك المُكلف ماجد القعير على إعادة الدراسة بالمتوسطة، مخاطبًا جهات عدة للبدء بالدراسة والسماح بعودة الطالبات مع معلماتهن.