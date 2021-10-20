“فيسبوك” تعتزم تغيير اسمها باسم جديد في الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مطلعة عن عزم شركة “فيسبوك” تغيير اسمها الحالي باسم جديد ستُعلنه الأسبوع المقبل.
ورجحت المصادر، وفقا لموقع “ذا فيرج”، أن يتم الكشف عن الاسم الجديد للشركة في مؤتمر “كونيكت” السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر من كل عام.
وأكدت أن اسم شركة “فيسبوك” الجديد سر ويخضع لحراسة مشددة داخل جدرانها وغير معروف على نطاق واسع، حتى بين قياداتها العليا، مضيفة أن تنفيذ مثل هذه الخطوة يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي.
وتوقعت أن تتجه الشركة لوضع تطبيق فيسبوك كواحد من منتجات عديدة لشركة أُم ستشرف على مجموعات مثل إنستاغرام وواتساب وأوكيولوس وغيرها. وفق “أخبار 24”.