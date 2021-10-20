يعاني بعض الأشخاص اضطرابات في النوم، أحيانًا في فصل الشتاء، وهو ما يؤدي إلى تقلبات مزاجية ويسبب مشكلة حقيقية، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز النصائح التي تمكنك من الحصول على نوم عميق أثناء فصل الشتاء.
1- التعرض لأشعة الشمس
عليك التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء كلما سنحت الفرصة لأن أشعة الشمس تحفز الجسم على إنتاج هرمون النوم “الميلاتونين”.
2- التخلي عن القيلولة
عليك تجنب النوم في منتصف النهار في أيام الشتاء، لأن هذا من شأنه أن يجعلك تعاني الأرق واضطرابات النوم مساءً.
3 – النشاط البدني
تؤدي ممارسة الرياضة والنشاط البدني إلى التغلب على برودة الطقس، وتنشيط الدورة الدموية، وتقلل من فرص إصابتك بالأرق مساءً.
4- لا تفرط في الطعام
مع انخفاض درجة الحرارة يشعر الشخص بالجوع، مما يجعله يلجأ إلى استهلاك كميات كبيرة من الطعام، إضافة إلى استهلاك الأطعمة الدسمة قبل النوم أحيانًا وهو ما يؤدي إلى الإصابة باضطرابات النوم.
5 -الوقاية من الإنفلونزا
تعد الإصابة بالإنفلونزا في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة التي يعانيها معظم الأشخاص، وتؤثر على جودة نومهم في الشتاء، ولذلك يجب تناول اللقاح المضاد للإنفلونزا لعدم التعرض للفيروس.
6- تناول المشروبات العشبية
عادةً ما نتعرض لبعض التقلبات المزاجية في فصل الشتاء، ويمكن التغلب على هذه المشكلة، بممارسة تمارين التنفس قبل النوم، أو تناول كوب من المشروبات العشبية التي تساعد على الاسترخاء.
وفق “أخبار 24”.